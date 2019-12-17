Развеян самый популярный миф о Древнем Египте

Знаменитой Мерит Птах, древнеегипетской женщины-врача, никогда не существовало. К такому выводу пришел историк медицины Якуб Квецинский (Jakub Kwiecinski) из Университета Джонса Хопкинса в США . Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователь развеял популярный миф, который возник в 30-е годы XX века. Врач и феминистка Кейт Кэмпбелл Херд-Мид (Kate Campbell Hurd-Mead) опубликовала в 1938 году книгу «История женщин в медицине: с самых ранних времен до начала XIX века». В ней рассказывалось о раскопках гробницы в Долине Царей в Египте, где археологи нашли изображение Мерит Птах, о которой говорится, что ее сын был верховным жрецом, а она сама — «главным врачом».

Однако Квецинский утверждает, что на самом деле нет доказательств, что Мерит Птах имела отношение к медицине. Ее имя не фигурирует ни в одном из составленных списков древнеегипетских лекарей. Ее также нет в списках женщин, занимающих высшие должности во времена Древнего царства (XXVIII-XXI века до нашей эры). В Долине Царей также нет могил, где есть упоминания о сыне Мерит Птах, но они встречаются в Фиванском некрополе.

По словам ученого, образ женщины-врача стал результатом путаницы. В 1929-1930 годах в результате раскопок в Гизе была обнаружена могила высокопоставленного чиновника Ахететепа. Было найдено изображение женщины по имени Песешет, «мастера над целительницами». Квецинский полагает, что Херд-Мид просто перепутала Мерит Птах с Песешет, после чего миф быстро и широко распространился историками-любителями и борцами за равные права женщин и мужчин.