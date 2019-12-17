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Космонавт назвал главную угрозу для человечества 

Рамблер + ещё 5 15 минут назад
Космонавт назвал главную угрозу для человечества
Фото: РИА Новости
Космонавт Геннадий Падалка назвал конфликты между людьми и странами главной угрозой человечеству. Об этом сообщает РИА "Новости".
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По его словам, на МКС вместе работают 15 государств, и все космонавты и астронавты готовы подтвердить, что главные угрозы человечеству — это не глобальное потепление или похолодание и не экологические катастрофы, вызванные техногенной деятельностью человечества.
«Основная проблема — это конфликты между людьми, между странами на Земле. Мы, летая там в космосе, работая в таких экстремальных условиях, плечом к плечу строя космические города в замкнутом пространстве, часто думаем, почему мы не всегда используем те же самые подходы здесь, на Земле», — сказал Падалка, выступая в Пекине на презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
Космонавт добавил, что между космической деятельностью и туризмом есть объединяющие факторы, поскольку туризм, как и международные космические программы, способствует межкультурному обмену и «улучшает мир».
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Комментарии 2 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника
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