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Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 29
3 часа назад
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру
Фото: РИА Новости
Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, предназначенным для поиска экзопланет, стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
В течение четырех часов после старта разгонный блок «Фрегат-МТ» выведет на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS, итальянский радиолокационный спутник COSMO-SkyMed, а также три малых аппарата: европейский OPS-SAT и французские EyeSat и ANGELS.
Данная миссия станет для Arianespace завершающей в 2019 году, передает ТАСС.
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Наука и техника , Космодром Куру , Arianespace , ИТАР-ТАСС
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