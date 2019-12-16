Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский не усвоил урок Путина
Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Шоу-бизнес
Хлебникова рассказала о любви всей жизни
Хлебникова рассказала о любви всей жизни
Шоу-бизнес
Супермодель Белла Хадид показала голую грудь
Супермодель Белла Хадид показала голую грудь
Шоу-бизнес

На разработку «лунного» корабля у Роскосмоса попросили еще 18 миллиардов рублей 

Lenta.ru 56 минут назад
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку корабля «Орел», предназначенного для пилотируемых полетов к Луне. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, дополнительные 2,7 миллиарда рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 миллиарда рублей — на доработку системы исполнительных органов спуска, 524 миллиона рублей — на доработку системы управления движением и навигацией.
На разработку перспективного российского пилотируемого космического корабля «Орел», ранее известного как «Федерация», выделено 57,5 миллиарда рублей. Согласно данным сайта госзакупок, на сегодняшний день по этому контракту оплачено 18,5 миллиарда рублей, из которых РКК «Энергия» отчиталась перед Роскосмосом о работах на 819,3 миллиона рублей
13 декабря стало известно, что корабль «Орел» оказался перетяжеленным на 2,3 тонны, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны
Последние новости
Кремль согласился продолжить транзит через Украину при одном условии Кремль согласился продолжить транзит через Украину при одном условии Путин расширил эксперимент с самозанятыми Путин расширил эксперимент с самозанятыми Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе
Комментарии 4 
Теги:
Наука и техника , Видео , Наука , Технологии , Роскосмос , РКК Энергия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский не усвоил урок Путина
Зеленский не усвоил урок Путина 461
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера 87
Хлебникова рассказала о любви всей жизни
Хлебникова рассказала о любви всей жизни 1
Супермодель Белла Хадид показала голую грудь
Супермодель Белла Хадид показала голую грудь 2
Историк-расчленитель планировал жениться на жертве
Историк-расчленитель планировал жениться на жертве
Видео
Опубликовано видео появления редких облаков в РФ
00:51
Опубликовано видео появления редких облаков в РФ
Происшествия
Опубликовано видео бюджетной имитации фейерверков
00:13
Опубликовано видео бюджетной имитации фейерверков
В мире
Опубликовано видео новогоднего поезда метро Чикаго
00:36
Опубликовано видео новогоднего поезда метро Чикаго
В мире
Опубликовано видео с диким котом на приеме у ветеринара
00:41
Опубликовано видео с диким котом на приеме у ветеринара
Общество
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
00:13
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение