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На Байконур привезли первую партию спутников OneWeb 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
OneWeb отправила спутники на Байконур
Фото: РИА Новости
Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник была доставлена на космодром Байконур тяжелым транспортным самолетом Ан-124 "Руслан". Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос).
"На космодроме будет осуществляться подготовка космических аппаратов к запуску, намеченному на 30 января 2020 года. АО "Главкосмос" (дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос") обеспечивает выполнение работ по запускам КА (космические аппараты — прим. ТАСС) группировки OneWeb с использованием РН (ракета-носитель — прим. ТАСС) "Союз" в рамках контрактов с французской компанией Arianespace", — сообщили в "Главкосмосе".
В компании напомнили, что первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. Всего запланировано развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. В 2020 году должно начаться их коммерческое использование, а к 2021 году спутники должны обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.
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Теги:
Наука и техника , Arianespace , Роскосмос , OneWeb , ИТАР-ТАСС , Байконур
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