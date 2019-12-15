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Политика

Раскрыта тайна продуктов-"наркотиков" 

Рамблер 42 минуты назад
Раскрыта тайна продуктов-"наркотиков"
Фото: Рамблер
Ученые поняли, почему людям нравятся сладкие и жирные продукты-наркотики. Тяга к нездоровой пище связана с тем, что молочный шоколад, мороженое, чипсы и пирожные имеют такое же соотношение углеводов и жиров как и грудное молоко — 2:1. Это общая черта всей пищи, вызывающей привыкание, пишет Daily Mail.
Исследователи Мичиганского университета отобрали 120 студентов, и предложили им выбор из 35 различных продуктов, попросив заполнить анкету пищевой зависимости. Она оценивает то, насколько вы привыкаете к конкретной пище.
Первым в списке самых «наркотических» продуктов» стал шоколад. За ним следовали мороженое, картофель фри, пицца, печенье, чипсы, пирожные, попкорн с маслом и чизбургеры.
Эксперты обнаружили, что эти продукты содержат примерно 2 г углеводов и 1 г жира, как и женское молоко. Это означает, что мозг запоминает удовольствие, полученное от еды в начале жизни, и желает снова испытать приятные младенческие ощущения. Роль грудного молока для взрослых играют вредные продукты.
Меньше всего вызывали привыкание самые полезные продукты — лосось, коричневый рис, огурец и брокколи. Они оказались в конце списка предпочтений испытуемых.
Ученые предложили выход тем, кто не может отказаться от вредной пищи. Справиться с привычкой к жирному и сладкому помогут средиземноморская диета, физическая активность, а также избегание стресса.
Ранее «Рамблер» рассказывал о пищевых наркоманах, которые по ночам ездят на такси «за тортиком».
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Наука и техника
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