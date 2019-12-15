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Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия
Фото: AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Журнал Time составил список знаковых устройств уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Первое место занял планшет Apple iPad, который, как отмечает Time, задал тон развитию портативных устройств на этот период.
На втором месте расположился автомобиль Tesla Model S, изменивший траекторию развития автомобильной промышленности. Третью строчку занял мини-компьютер Raspberry Pi. Затем идут цифровой медиаплеер Google Chromcast и дрон DJI Phantom.
В список вошли умная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, а также портативная приставка Nintendo Switch. Завершает список адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox.
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Теги:
Наука и техника , Amazon , Apple , Google , Журнал Time
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