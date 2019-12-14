Телепортация человека стала реальностью

В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час

Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа. На высказывания бывшего командующего Учебного авиационного командования ВВС США обратило внимание The Drive. «Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий. Американское издание отмечает, что заявление Кваста, имеющего свыше 3300 часов налета, в том числе 650 часов в боевых операциях, в частности, «Щит пустыни» и «Буря в пустыне», прозвучало на фоне других высказываний американских военных о существовании ряда странных феноменов, природа которых в открытых источниках не раскрывается. Согласно The Drive, подобные заявления действительно могут описывать реальное положение вещей, а также указывать на заинтересованность Пентагона в значительном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере. В октябре The Drive написало, что армия США подтвердила заключение соглашения с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения. В сентябре ВМС США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых запечатлены НЛО.

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