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В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Телепортация человека стала реальностью
Фото: depositphotos.com
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа. На высказывания бывшего командующего Учебного авиационного командования ВВС США обратило внимание The Drive.
«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.
Американское издание отмечает, что заявление Кваста, имеющего свыше 3300 часов налета, в том числе 650 часов в боевых операциях, в частности, «Щит пустыни» и «Буря в пустыне», прозвучало на фоне других высказываний американских военных о существовании ряда странных феноменов, природа которых в открытых источниках не раскрывается. Согласно The Drive, подобные заявления действительно могут описывать реальное положение вещей, а также указывать на заинтересованность Пентагона в значительном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере.
В октябре The Drive написало, что армия США подтвердила заключение соглашения с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.
В сентябре ВМС США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых запечатлены НЛО.
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Теги:
Наука и техника , Пентагон , США
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