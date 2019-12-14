Китай начинает борьбу за выживание

Китай с 2030 года запустит программу по поиску пригодных для жизни планет

Власти КНР с 2030 года приступят к реализации программы "Миинь" с целью изучения космического пространства за пределами Солнечной системы и поиска планет, пригодных для жизни. Об этом сообщил генеральный директор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.

"Этот проект станет очередным прорывом Китая в области фундаментальных исследований", — подчеркнул он.

По словам главы CASC, для поиска внеземной жизни китайское правительство собирается осуществить запуск целой серии летательных аппаратов с современными телескопами, инфракрасными детекторами и прочими датчиками для наблюдения за областями космоса, прилегающими к нашей галактике. Благодаря новейшему оборудованию ученые прежде всего будут искать воду и осуществлять замер температурных режимов, которые бы гарантировали выживание человека, животных, растений, насекомых и микроорганизмов.

Юань Цзе напомнил, что с 2020 года Китай приступает к реализации миссии по изучению Марса и в ближайшее десятилетие планирует стать самой передовой космической державой. Одновременно будет вестись активное строительство околоземной орбитальной станции КНР.

"Мы откроем новую эру в области исследований космоса", — подчеркнул он.

Согласно планам CASC, к 2045 году на Луне будет завершено строительство китайской лунной базы. К этому же времени КНР собирается отправить космонавтов на Марс.

Китай, как и в 2018 году, продолжает лидировать по числу запусков ракет-носителей. С января страна успешно вывела на орбиту 29 космических аппаратов, опережая США (25) и Россию (22). По подсчетам, в околоземном пространстве уже находится порядка 200 спутников, сконструированных и построенных в КНР.