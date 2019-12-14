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Учёные: природный срок жизни человека -38 лет 

News.ru 53 минуты назад
Сделано шокирующее открытие о продолжительности жизни
Фото: antonioalbano2003/Pixabay.com
Австралийские учёные выяснили, что естественная продолжительность жизни человека — 38 лет. Такие данные исследователи получили, проанализировав совокупные геномы разных организмов. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на журнал Scientific Reports.
Наш метод основан на анализе ДНК. Если последовательность генома биологического вида уже известна, то мы можем установить продолжительность его жизни. До сегодняшнего дня было довольно сложно узнать это значение для диких животных, особенно долгожителей. Например, для морских млекопитающих и рыб, — привели слова доктор Бенджамин Мэйн в издании.
Продолжительность жизни человека увеличилась за счёт развития медицины, комфорта и изменения образа жизни, отмечают учёные.
Исследователи проанализировали геномы более 260 позвоночных млекопитающих и пришли к выводу, что продолжительность жизни шерстистого мамонта и прямобивневого лесного слона соответствует сроку жизни африканского слона— около 60 лет. Продолжительность жизни представителя подвида Абингдонская слоновая черепаха −120 лет. Этот вид считается вымершим, после смерти последнего представителя. Кроме того, исследователи обнаружили, что гренландский кит живёт дольше, чем предполагалось ранее— срок его жизни составляет 268 лет, это на 60 лет больше, чем учёные предполагали ранее.
Исследователи полагают, что данной открытие поможет в дальнейшей работе по сохранению и безопасности диких животных, живущих в естественной среде обитания, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пожилые люди могут увеличить продолжительность жизни за счёт физических нагрузок. Исследование показало, что люди, которые занимались спортом, жили дольше чем те, кто пренебрегал физическими нагрузками.
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Теги:
Наука и техника
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