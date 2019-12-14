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Политика

На Луну полетят космонавты весом не более 70 кг 

Мир24 + ещё 8 2 часа назад
На Луну полетят космонавты весом не более 70 кг
Фото: Mir24.tv / Татьяна Константинова
Российские космонавты, которые весят более 70 кг, не смогут полететь на Луну в космическом корабле «Орел», поскольку он может взять на борт всего 420 кг. Это четыре члена экипажа и 100 кг полезного груза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы Ракетно-космической корпорации «Энергия».
Вес каждого космонавта вместе со скафандром не должен превышать 80 кг. В настоящее время разрабатывается новый скафандр «Сокол-М», вес которого составляет 10 кг. Получается, что космонавт не должен весить более 70 кг.
Сейчас в отряд российских космонавтов принимают кандидатов весом от 50 до 90 кг. Планируется, что корабль «Орел» отправится на орбиту в 2023 году. К 2030 году «Роскосмос» планирует высадить космонавтов на Луне. А 20 октября будут протестированы технологии для роботов-помощников космонавтов. Это произойдет во время полетов российских автоматических станций на Луну.
Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС отдохнут один день во время новогодних праздников.
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Теги:
Наука и техника , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости
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