На Луну полетят космонавты весом не более 70 кг

Российские космонавты, которые весят более 70 кг, не смогут полететь на Луну в космическом корабле «Орел», поскольку он может взять на борт всего 420 кг. Это четыре члена экипажа и 100 кг полезного груза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы Ракетно-космической корпорации «Энергия»

Вес каждого космонавта вместе со скафандром не должен превышать 80 кг. В настоящее время разрабатывается новый скафандр «Сокол-М», вес которого составляет 10 кг. Получается, что космонавт не должен весить более 70 кг.

Сейчас в отряд российских космонавтов принимают кандидатов весом от 50 до 90 кг. Планируется, что корабль «Орел» отправится на орбиту в 2023 году. К 2030 году «Роскосмос» планирует высадить космонавтов на Луне. А 20 октября будут протестированы технологии для роботов-помощников космонавтов. Это произойдет во время полетов российских автоматических станций на Луну.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС отдохнут один день во время новогодних праздников.