В РФ разрабатывают средства уничтожения астероидов

В РФ разрабатывают средства уничтожения опасных астероидов

Учёные «Роскосмоса» ведут работу по созданию технологий противодействия опасным астероидам. Рассматриваются разные варианты воздействия на эти космические тела: от уничтожения до увода с опасной траектории с помощью гравитационного буксира.

В настоящее время работы по указанным направлениям ограничиваются в основном теоретическими исследованиями и математическим моделированием различных схем противодействия, — рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

Он отметил, что техническая реализация таких способов противодействия астероидам затрудняется отсутствием точных данных об особенностях движения конкретных небесных тел, их структуре и физико-химических свойствах.

Ранее в Роскосмосе начали изготавливать инфракрасный радиометр высокого разрешения для МКС. Это система дистанционного зондирования Земли, которая повысит эффективность мониторинга прогноза развития природных и техногенных катастроф и позволит выполнять другие задачи.

Новый прибор после установки на МКС поможет отслеживать состояние Мирового океана и исследовать динамические процессы в акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование — поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений.

Он также станет инструментом исследования вулканической деятельности, динамики зон вечной мерзлоты, прогнозирования сейсмической активности, позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов и сможет решать многие другие задачи, писал NEWS.ru.