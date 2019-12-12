Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии
Политика
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Общество
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Общество

Во «ВКонтакте» появился раздел «Воспоминания» 

ТАСС + ещё 2 26 минут назад
Во «ВКонтакте» появился раздел «Воспоминания»
Фото: РИА Новости
В социальной сети "ВКонтакте" появился раздел "Воспоминания", который напомнит пользователям о событиях, которые произошли в этот же день год или несколько лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
В новом разделе пользователи смогут увидеть видеозаписи и фото, вспомнить о годовщинах дружбы, дате регистрации во "ВКонтакте".
"Не всегда мы находим время в быстром ритме жизни просто остановиться и оглянуться. "Воспоминания" напомнят о самых волнующих моментах и помогут поделиться ими с близкими", — отметила продуктовый маркетолог ВКонтакте Наталья Алимова.
О наиболее интересных воспоминаниях пользователям соцсети напомнят уведомления. К каждому событию можно подобрать цветной фон, а в мобильном приложении — поделиться в истории: отметить других пользователей, добавить надпись, хештег или стикер.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
ТАСС: последние новости
В самую длинную ночь года россияне увидят звездопад Урсиды В самую длинную ночь года россияне увидят звездопад Урсиды Глава NASA оценивает запуск одной ракеты SLS в $1,6 млрд Глава NASA оценивает запуск одной ракеты SLS в $1,6 млрд Туалет на американском сегменте МКС починили Туалет на американском сегменте МКС починили 
Теги:
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 141
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии 280
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 380
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года 71
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 214
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Россияне празднуют День Конституции
00:46
Россияне празднуют День Конституции
Общество
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение