Обнаружены способные уничтожить человечество астероиды

России планируется создать национальный центр малых небесных тел для защиты от астероидов и комет, которые способны уничтожить человечество. Такие тела падают на Землю раз в 100 млн лет, сообщил РИА Новости руководитель одного из информационно-аналитических центров «Роскосмоса» Игорь Бакарас. Учёные будут собирать информацию и отслеживать передвижение небесных тел способных уничтожить человечество.

«Что касается методов активного противодействия, то рассматриваются различные способы уничтожения угрожающего небесного тела либо его увода с орбиты (кинетический удар, гравитационный буксир, ракетные двигатели, применение солнечного паруса или сфокусированной солнечной энергии и другое)», — отметил Бакарас.

Ранее, как сообщал «Рамблер», учёные из Великобритании обнаружили кратер астероида, который упал на Землю около 1,2 млрд лет назад. По предположениям исследователей, небесное тело имело диаметр около километра и повлияло на изменение климата в Северном полушарии планеты.