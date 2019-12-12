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Обнаружены способные уничтожить человечество астероиды 

Рамблер 27 минут назад
Обнаружены способные уничтожить человечество астероиды
Фото: depositphotos.com
В России планируется создать национальный центр малых небесных тел для защиты от астероидов и комет, которые способны уничтожить человечество. Такие тела падают на Землю раз в 100 млн лет, сообщил РИА Новости руководитель одного из информационно-аналитических центров «Роскосмоса» Игорь Бакарас. Учёные будут собирать информацию и отслеживать передвижение небесных тел способных уничтожить человечество.
Эксперты центра должны будут обеспечить взаимодействие специалистов «Роскосмоса», «Российской академии наук, МЧС России и Министерства иностранных дел. При этом сотрудники учреждения возьмут на себя общение и обмен информацией с коллегами из других стран и международными организациями.
«Что касается методов активного противодействия, то рассматриваются различные способы уничтожения угрожающего небесного тела либо его увода с орбиты (кинетический удар, гравитационный буксир, ракетные двигатели, применение солнечного паруса или сфокусированной солнечной энергии и другое)», — отметил Бакарас.
Ранее, как сообщал «Рамблер», учёные из Великобритании обнаружили кратер астероида, который упал на Землю около 1,2 млрд лет назад. По предположениям исследователей, небесное тело имело диаметр около километра и повлияло на изменение климата в Северном полушарии планеты.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Наука и техника , МИД , Роскосмос , МЧС , РАН , РИА Новости
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