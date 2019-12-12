Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии
Политика
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Общество
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире

Ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания 

RT на русском 28 минут назад
Ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Фото: РИА Новости
Новый российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания. Об этом сообщает госкорпорация «Росатом».
Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Twitter.
Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на гендиректора Балтийского завода Алексея Кадилова сообщал, что головное судно проекта 22220 «Арктика» выйдет на заводские испытания на дизеле.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
RT на русском: последние новости
Археологи обнаружили в Египте часть статуи фараона Рамзеса II Археологи обнаружили в Египте часть статуи фараона Рамзеса II На американском сегменте МКС снова вышел из строя туалет На американском сегменте МКС снова вышел из строя туалет Медведев считает реальной угрозу отключения России от мировой сети Медведев считает реальной угрозу отключения России от мировой сети 
Теги:
Наука и техника , Алексей Кадилов , Балтийский завод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 49
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии 111
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 40
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 212
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 310
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение