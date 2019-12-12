Новый российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания. Об этом сообщает госкорпорация «Росатом».
Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Twitter.
Атомный ледокол нового поколения «Арктика» вышел на ходовые испытания! pic.twitter.com/fuAGjCzqaV— Росатом (@rosatom) 12 декабря 2019 г.
Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на гендиректора Балтийского завода Алексея Кадилова сообщал, что головное судно проекта 22220 «Арктика» выйдет на заводские испытания на дизеле.