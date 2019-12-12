Ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Новый российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания. Об этом сообщает госкорпорация «Росатом».

Атомный ледокол нового поколения «Арктика» вышел на ходовые испытания! pic.twitter.com/fuAGjCzqaV— Росатом (@rosatom) 12 декабря 2019 г. Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Twitter.