Windows 10 научили звонить по телефону

Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов

В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.

Ferra.ru

Мобильный телефон, к слову, подключается к компьютеру через Wi-Fi. Немаловажным фактором является наличие на обоих устройствах установленного приложения Your Phone — только в таком случае «магия» будет работать. Далее пользователь набирает номер телефона на смартфоне, но звук и сам процесс разговора протекает через его компьютер. Также с компьютера можно выбрать любого человека из списка контактов для звонка, которые также берутся непосредственно со смартфона пользователя.