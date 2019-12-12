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Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов 

Ferra.ru + ещё 2 6 часов назад
Windows 10 научили звонить по телефону
Фото: Reuters
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Ferra.ru
Мобильный телефон, к слову, подключается к компьютеру через Wi-Fi. Немаловажным фактором является наличие на обоих устройствах установленного приложения Your Phone — только в таком случае «магия» будет работать. Далее пользователь набирает номер телефона на смартфоне, но звук и сам процесс разговора протекает через его компьютер. Также с компьютера можно выбрать любого человека из списка контактов для звонка, которые также берутся непосредственно со смартфона пользователя.
Your Phone — разработанное Microsoft приложение для устройств, работающих под управлением Android и iOS, правда в версии для устройств от Apple количество возможностей заметно меньше, чем на устройствах основанных на операционной системе от Google. К слову, апдейт со звонками пока что доступен лишь участникам программы Windows Insider, но уже в ближайшее время данное обновление станет доступно для всех пользователей Windows 10.
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты , Microsoft , Apple , Google , Ferra.ru
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