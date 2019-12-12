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Общество

Археологи обнаружили в Египте статую Рамзеса II 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Археологи обнаружили в Египте статую Рамзеса II
Фото: Предоставлена министерством по делам памятников древности Египта
Египетские археологи обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса Второго в районе Мит Рахина в Гизе неподалеку от храма древнеегипетского бога Птаха, говорится в сообщении министерства по делам памятников древности.
"Обнаружена верхняя часть редкой статуи Рамзеса Второго из розового гранита в виде "Ка", который символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу", — сказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири. По его словам, ранее уже находили подобную статую одного из фараонов III династии, но она была выполнена из дерева.
Высота найденного фрагмента статуи составляет 105 сантиметров, ширина — 55 сантиметров. Над головой изображен символ "Ка" в виде поднятых рук, который может символизировать силу и жизнеспособность.
Примечательно, что статую фараона удалось найти на частной территории, хозяин которой тайно вел раскопки, но был задержан туристической полицией в начале декабря. Теперь находка отправлена в близлежащий музей под открытым небом, где будет отреставрирована.
Считается, что фараон Рамзес Второй, правивший примерно в 1279-1213 годах до нашей эры, сделал Египет великой державой благодаря своим победам, завоеваниям, освоениям новых территорий, успехам в строительстве и ирригации.
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Теги:
Наука и техника , Мустафа Вазири , Египет
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