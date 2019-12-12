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Политика

Пользователи сети стали массово забывать пароли 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Пользователи сети стали массово забывать пароли
Фото: depositphotos.com
Сотрудники компании HYPR выяснили, что за последние три месяца пользователи сети массово сбрасывали пароли на устройствах, так как забывали их. Подробное исследование безопасности они опубликовали на сайте организации.
Пароли к личным аккаунтам сбросили 78 процентов пользователей, к корпоративным аккаунтам в тот же период — 57 процентов опрошенных. Почти половина сотрудников компаний признались, что нередко добавляют к своему рабочему паролю букву, цифру или другой символ, когда приходит время его поменять.
Анализ показал, что 65 процентов юзеров хранят свои личные пароли в приложениях или написанными на бумаге. При этом 72 процента опрошенных использовали пароли к личным аккаунтам повторно.
В исследовании участвовали примерно 500 человек, работающих в американских и канадских компаниях. Эксперты утверждают, что большинство юзеров надеются на память и не используют специальные технологии, разработанные для хранения паролей и управления ими.
Ранее стало известно, что разработчики антивируса Avast собирали и продавали данные о пользователях. Под удар могли попасть 400 миллионов клиентов компании. Руководитель организации подтвердил информацию о торговле данными, но заявил, что все они были обезличенными.
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Теги:
Наука и техника , Интернет
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