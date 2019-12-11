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Политика

Google назвал самые популярные поисковые запросы в России 

RT на русском + ещё 3 34 минуты назад
Google назвал самые популярные поисковые запросы в России
Фото: Reuters
Песенный конкурс «Евровидение» и 30-летие падения Берлинской стены возглавили рейтинг запросов российского сегмента поисковой системы Google в 2019 году.
Согласно опубликованным данным, в пятёрку главных событий, которые искали в России, также вошли «Футбольный матч Россия — Бельгия», «Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье» и «Пожар в соборе Парижской Богоматери».
«Традиционно «Событиями года» становятся крупные премии, которые повторяются из года в год, и сегодня вы видите, что на первом месте Евровидение, на девятом месте «Оскар», футбольные матчи и чемпионат мира по хоккею», — цитирует ТАСС главу отдела коммуникаций Google Россия Екатерину Кондратьеву.
В список на седьмое место также попали выборы президента Украины.
В категорию «Люди года», по версии «Google Поиска», попали украинский лидер Владимир Зеленский и студент ВШЭ Егор Жуков, который был приговорён к условному заключению за призывы к экстремизму.
«Почти все люди являются публичными и давно известными, но если вы посмотрите на три имени — Жуков, Голунов (журналист. — RT), Устинов (актёр Павел Устинов. — RT, то этих людей никто практически не знал, за исключением узкого круга», — отметила Кондратьева.
Топ-10 быстрорастущих запросов в категории «Люди года» возглавила певица Юлия Началова, ушедшая из жизни в марте. Вторым по популярности стал рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), скончавшийся в феврале.
В рейтинг попали и актриса Анастасия Заворотнюк, а также фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, которая скончалась в августе, и журналист Сергей Доренко (скончался 9 мая).
Категорию поиска «Фильмы» возглавила лента «Джокер», за ней идут «Мстители: Финал», «Капитан Марвел», «Король Лев» и «Полицейский с Рублевки».
Как отмечается, сериал «Игра Престолов» возглавил рейтинг самых популярных сериалов по результатам исследования поисковых запросов в Google в России.
Второе место занял американский сериал «Чернобыль» о событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а тройку лидеров замыкает турецкий «Ветреный».
В прошлом году Google назвал самым популярным событием прошедший чемпионат мира по футболу, на втором месте оказалась Олимпиада-2018 в Пхёнчхане.
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Теги:
Наука и техника , Алла Вербер , Анастасия Заворотнюк , Владимир Зеленский , Екатерина Кондратьева , Юлия Началова , Сергей Доренко , Кирилл Толмацкий , Егор Жуков , ЦУМ , ВШЭ , Google , ИТАР-ТАСС , Бельгия
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