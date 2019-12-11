Google назвал самые популярные поисковые запросы в России

Песенный конкурс «Евровидение» и 30-летие падения Берлинской стены возглавили рейтинг запросов российского сегмента поисковой системы Google в 2019 году.

Согласно опубликованным данным, в пятёрку главных событий, которые искали в России , также вошли «Футбольный матч Россия — Бельгия », «Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье» и «Пожар в соборе Парижской Богоматери».

«Традиционно «Событиями года» становятся крупные премии, которые повторяются из года в год, и сегодня вы видите, что на первом месте Евровидение, на девятом месте «Оскар», футбольные матчи и чемпионат мира по хоккею», — цитирует ТАСС главу отдела коммуникаций Google Россия Екатерину Кондратьеву.

В список на седьмое место также попали выборы президента Украины.

«Почти все люди являются публичными и давно известными, но если вы посмотрите на три имени — Жуков, Голунов (журналист. — RT), Устинов (актёр Павел Устинов. — RT, то этих людей никто практически не знал, за исключением узкого круга», — отметила Кондратьева.

Топ-10 быстрорастущих запросов в категории «Люди года» возглавила певица Юлия Началова , ушедшая из жизни в марте. Вторым по популярности стал рэпер Децл ( Кирилл Толмацкий ), скончавшийся в феврале.

Категорию поиска «Фильмы» возглавила лента «Джокер», за ней идут «Мстители: Финал», «Капитан Марвел», «Король Лев» и «Полицейский с Рублевки».

Как отмечается, сериал «Игра Престолов» возглавил рейтинг самых популярных сериалов по результатам исследования поисковых запросов в Google в России.

Второе место занял американский сериал «Чернобыль» о событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а тройку лидеров замыкает турецкий «Ветреный».

В прошлом году Google назвал самым популярным событием прошедший чемпионат мира по футболу, на втором месте оказалась Олимпиада-2018 в Пхёнчхане.