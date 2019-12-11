Астрономы оценили возраст Млечного Пути

Точный возраст Млечного пути вычислили по звездным землетрясениям

Команда из 38 ученых установила истинный возраст Млечного Пути. Известно, что наша галактика состоит из двух дисков: толстого и тонкого. Первый расположен во внешней области, содержит около 20% звезд и считается более старым, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные уже завершенной миссии Kepler. Они применили метод астросейсмологии — изучение внутренних структур звезды по колебаниям света, вызванным «землетрясениями».

«Землетрясения генерируют звуковые волны внутри звезд, которые заставляют их звенеть или вибрировать. Полученные частоты говорят нам о свойствах звезд, включая их возраст», — пояснил соавтор научной работы Деннис Стелло из Университета Нового Южного Уэльса.

Такая датировка позволяет ученым «вернуться» в далекое прошлое, когда Млечный Путь только формировался. Сами звуковые волны идентифицировать пока невозможно. Но внутренние вибрации меняют яркость звезды, и современные технологии позволяют уловить эти пульсации.

Изучив данные, собранные телескопом за четыре года, ученые пришли к выводу — возраст внешнего диска нашей галактики составляет 10 миллиардов лет. Этот результат согласуется с теоретическими моделями, предсказавшими время возникновения звездных скоплений.

В дальнейшем авторы научной работы намерены изучить данные космического телескопа TESS и установить возраст еще большего количества звезд в пределах диска. Возможно, это позволит раскрыть тайну формирования нашей галактики.

Ранее сообщалось, что вокруг Млечного Пути нашли 19 галактик без темной материи. Их существование считается невозможным с точки зрения официальной науки.