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Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 

Lenta.ru + ещё 3 42 минуты назад
Microsoft изгонит пользователей с Windows 7
Фото: Reuters
Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему. Компания сделает акцент на безопасности ОС, сообщается в блоге Microsoft.
Начиная с 15 января 2020 года пользователи Windows 7 начнут получать сообщения об окончании расширенной поддержки платформы. Уведомления появятся на рабочем столе операционной системы, в них Microsoft попытается донести до клиентов, что дальнейшее использование «семерки» небезопасно. Компания будет советовать перейти на актуальную Windows 10.
Уведомления будут носить регулярный характер и отображаться на всех версиях системы, включая Starter, Home Basic, Home Premium и прочие. Microsoft уточнила, что сообщения не появятся лишь на компьютерах, работающих в режиме киоска, то есть на экранах банкоматов, вендинговых автоматов и платежных терминалов.
Операционная система Windows 7 была выпущена в октябре 2009 года. Основная поддержка ОС завершилась 13 января 2015 года. Датой смерти операционной системы называют 14 января 2020 года, в этот день закончится выпуск обновлений безопасности и расширенная поддержка продукта.
10 декабря Microsoft официально завершила поддержку Windows 10 Mobile. Владельцы смартфонов на устаревшей ОС смогут и дальше пользоваться своими девайсами, но установить систему на другие устройства и получить обновления безопасности будет невозможно.
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Microsoft
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