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Магия чисел Фибоначчи 

Рамблер 29 минут назад
Было бы здорово, если бы мы хоть иногда занимались математикой просто потому что это весело и красиво. Или потому что она волнует ум. В качестве примера возьмем числа Фибоначчи. Эти цифры могут быть истолкованы различными способами. С точки зрения вычислений их так же легко понять, как 1+1=2. С точки зрения применения числа Фибоначчи появляются в природе удивительно часто. Количество лепестков на цветке, количество спиралей на подсолнухе или ананасе — это классические числа Фибоначчи. О математической красоте чисел в этом видео от TED.
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
Наука и техника , Видео
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