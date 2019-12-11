Магия чисел Фибоначчи

Было бы здорово, если бы мы хоть иногда занимались математикой просто потому что это весело и красиво. Или потому что она волнует ум. В качестве примера возьмем числа Фибоначчи. Эти цифры могут быть истолкованы различными способами. С точки зрения вычислений их так же легко понять, как 1+1=2. С точки зрения применения числа Фибоначчи появляются в природе удивительно часто. Количество лепестков на цветке, количество спиралей на подсолнухе или ананасе — это классические числа Фибоначчи. О математической красоте чисел в этом видео от TED.