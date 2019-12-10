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Названа цена спасения Земли 

Lenta.ru 1 час назад
Названа цена спасения Земли
Фото: РИА Новости
Названа цена спасения Земли от климатической катастрофы. Об этом говорится в исследовании страховой компании Euler Hermes.
По подсчетам аналитиков, меры по предотвращению изменения климата на планете могут обойтись мировой экономике в 2,5 триллиона долларов. В большей степени, по мнению страховщиков, это затронет энергетический сектор, затраты которого на пересмотр экономической политики могут составить порядка 900 миллиардов долларов. Кроме того, это коснется производства стали (300 миллиардов долларов), а также воздушного и морского транспорта (55 миллиардов долларов).
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к радикальному пересмотру собственной экономики с учетом борьбы против изменений климата. В частности, страны Европы до 2050 года планируют свести к нулю выбросы парниковых газов в атмосферу. Для этого потребуется изменить экономическую политику и увеличить объем зеленых инвестиций.
В числе амбициозных планов ЕС: ослабление ограничений на государственную помощь для компаний, изменение правил государственных закупок и ужесточение условий импорта из стран с более слабым контролем выбросов. Кроме того, в течение пяти лет планируется направить триллион евро на климатическое финансирование.
По мнению ученых, если выброс парниковых газов не сократится, то сопутствующее изменение климата спровоцирует троекратное увеличение количества стихийных бедствий к концу XXI века над Европой. Также увеличится число крупных наводнений.
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Теги:
Наука и техника , Экология , ЕС
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