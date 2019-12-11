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Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi 

РИА Новости + ещё 12 14 часов назад
Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi
Фото: РИА Новости
Антивирусная компания ESET провела исследование привычек россиян в интернете и рассказала, чем опасно использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей.
Выяснилось, что 74% пользователей интернета подключаются к общедоступным точкам Wi-Fi. В частности, 49% опрошенных используют Wi-Fi в кафе, 42% — в отелях, 35% — в торговых центрах и 34% — в аэропортах.
Две трети участников исследования используют общественные сети Wi-Fi для переписки в соцсетях, 43% читают новости, четверть проверяет почту, а каждый десятый опрошенный заходит в банковские приложения.
В ESET предупредили, что публичные Wi-Fi-сети опасны для сохранности личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях и платежную информацию. В компании предупредили, что преступники могут создавать поддельные точки доступа. Угрозу также может представлять отсутствие шифрования передаваемой информации. И все это — лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi.
Авторы исследования признают, что отказаться от подключения к общедоступным сетям сложно. В ситуациях, когда без Wi-Fi не обойтись, эксперты призвали соблюдать правила безопасности, не подсоединяться к подозрительным точкам доступа и использовать антивирусы.
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Теги:
Наука и техника
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