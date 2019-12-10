Новый вид клещей назвали в честь Виктора Цоя

Новый вид насекомых Trachyoribates viktortsoii был привезен учеными из Института зоологии Братиславы. Клещи обитали в малайзийских лесах.

Ермилов внимательно изучил насекомых. В результате он обнаружил ранее неизвестного науке клеща.

Ученый рассказал, что свое открытие решил посвятить музыканту Виктору Цою, так как группа «Кино» оказала на него большое влияние.