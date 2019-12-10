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Новый вид клещей назвали в честь Виктора Цоя 

Вечерняя Москва + ещё 10 17 часов назад
Новый вид клещей назвали в честь Виктора Цоя
Фото: РИА Новости
Ученый Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид клещей в честь рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщает портал Indicator.
Новый вид насекомых Trachyoribates viktortsoii был привезен учеными из Института зоологии Братиславы. Клещи обитали в малайзийских лесах.
Ермилов внимательно изучил насекомых. В результате он обнаружил ранее неизвестного науке клеща.
Ученый рассказал, что свое открытие решил посвятить музыканту Виктору Цою, так как группа «Кино» оказала на него большое влияние.
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Теги:
Наука и техника , Сергей Ермилов , Виктор Цой
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