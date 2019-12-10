В НАСА озвучили стоимость доставки астронавтов на Луну

Запуск тяжелых ракет-носителей Space Launch System (SLS), предназначенных для доставки астронавтов на Луну, обойдется НАСА в 800 миллионов долларов в случае крупного заказа у корпорации Boeing и в 1,6 миллиарда долларов при закупке только одного носителя.

Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, ссылаясь на главу НАСА Джима Брайденстайна. По его словам, это предварительные цифры. Космическому ведомству необходимо сесть за стол переговоров со своим главным подрядчиком — Boeing — и обсудить наиболее оптимальное сочетание числа ракет и стоимости каждой, отметил глава НАСА.

По данным CNN, SLS стоит намного дороже, чем тяжелые ракеты-носители Delta IV (300 миллионов долларов) компании United Launch Alliance и Falcon Heavy (около 90 миллионов долларов) от SpaceX . Однако Брайденстайн склоняется в пользу закупки SLS, так как они превосходят по мощности и тяге остальные ракеты, а также отвечает всем требованиям по доставке экипажей, пишет ТАСС.