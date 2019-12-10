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В НАСА озвучили стоимость доставки астронавтов на Луну 

Российская Газета 48 минут назад
В НАСА озвучили стоимость доставки астронавтов на Луну
Фото: ТАСС
Запуск тяжелых ракет-носителей Space Launch System (SLS), предназначенных для доставки астронавтов на Луну, обойдется НАСА в 800 миллионов долларов в случае крупного заказа у корпорации Boeing и в 1,6 миллиарда долларов при закупке только одного носителя.
Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, ссылаясь на главу НАСА Джима Брайденстайна. По его словам, это предварительные цифры. Космическому ведомству необходимо сесть за стол переговоров со своим главным подрядчиком — Boeing — и обсудить наиболее оптимальное сочетание числа ракет и стоимости каждой, отметил глава НАСА.
По данным CNN, SLS стоит намного дороже, чем тяжелые ракеты-носители Delta IV (300 миллионов долларов) компании United Launch Alliance и Falcon Heavy (около 90 миллионов долларов) от SpaceX. Однако Брайденстайн склоняется в пользу закупки SLS, так как они превосходят по мощности и тяге остальные ракеты, а также отвечает всем требованиям по доставке экипажей, пишет ТАСС.
Напомним, администрация США заявила о начале подготовки к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне. Предполагается, что эта программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В мае американский президент Дональд Трамп дополнительно выделил НАСА 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса. "Мы возвращаемся на Луну, а потом отправимся на Марс", — подчеркнул глава Белого дома.
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Теги:
Наука и техника , Дональд Трамп , Boeing , SpaceX , Администрация США , NASA , ИТАР-ТАСС
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