Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Ближний Восток
Украинцы в Париже разорвали флаг России
Украинцы в Париже разорвали флаг России
В мире
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире

Ученые изобрели футболку, способную заряжать смартфон 

Ferra.ru 1 час назад
Ученые изобрели футболку, способную заряжать смартфон
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, группа ученых из Испании и Италии разработала новый тип ткани, способной вырабатывать электрический заряд из человеческого тела. В связи с этим в дальнейшем планируется разработать футболку из данного типа материала, которую можно будет использовать как аккумулятор для встроенных в одежду устройств.
Для того, чтобы создать данный материал, ученым необходимо распылить определенную смесь, в которую входят клей из томатной кожуры и углеродные наночастицы. В результате экспериментов было выяснено, что электричества, вырабатываемого подобной футболкой из человеческого тела, достаточно, чтобы питать светодиодную лампу.
Создатели нового материала отдельно отмечают тот факт, что их разработка максимально экологична: в ней нет пластика и вредных металлов, а клей имеет растительный характер происхождения.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Ferra.ru: последние новости
Договор между странами позволил замедлить глобальное потепление Договор между странами позволил замедлить глобальное потепление Алкоголь оказался причиной, по которой человечество не вымерло Алкоголь оказался причиной, по которой человечество не вымерло Ученые обнаружили наличие памяти у инфузории Ученые обнаружили наличие памяти у инфузории 
Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Испания , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным 79
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии 1396
Украинцы в Париже разорвали флаг России
Украинцы в Париже разорвали флаг России 713
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
Путин проводит встречу с Меркель
Путин проводит встречу с Меркель 4
Видео
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
00:24
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
В мире Европа
Путин прибыл в Париж
Путин прибыл в Париж
Политика
Украинцы в Париже разорвали флаг России
00:57
Украинцы в Париже разорвали флаг России
В мире
Определена «Мисс Вселенная 2019»
00:31
Определена «Мисс Вселенная 2019»
Общество Другое
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
00:31
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение