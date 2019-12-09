Ученый доказал, что на Марсе может быть жизнь

Ученый доказал, что на Марсе возможно существование жизни

Удивительный эксперимент провел ученый, доктор Жан-Пьер Поль Де Вера из Немецкого центра пространственных исследований в Берлине. Ему удалось создать камеру в которой полностью воспроизведены условия жизни на Марсе. Результаты эксперимента оказались просто невероятными — он подтвердил, что организмы, живущие на Земле могут уже сегодня использовать Марс как естественную среду обитания.

NASA уже давно стремилось исследовать возможность жизни на Марсе из-за сходства этой планеты с Землей, однако до настоящего времени не было найдено доказательств прошлой или настоящей жизни, какой мы ее знаем. Последние достижения показывают, что на Красной планете когда-то текла вода, а это значит, что Марс когда-то был приспособлен для существования жизни в условиях, так как климат на планете был намного теплее и влажнее, чем сегодня.

Однако это не остановило ученого из Германии , он доказал, что живые организмы могут не только выживать в нынешних условиях Красной планеты, но и процветать там. Свое исследование он представил в эфире программы «Завтрашний мир» на Amazon Prime:

«Жизнь безусловно способна существовать в этом холодном, враждебном месте. В моей «марсианской камере» были организованы все условия присущие Марсу: температура, атмосферное давление, химический состав, ультрафиолетовые лучи. Каждый параметр можно был точно отрегулировать. Основная цель — проверить устойчивость земных организмов к марсианским условиям».

В течение девяти дней ученый он повторял свой эксперимент с микроорганизмами, привезенными из самого сурового континента Земли — Антарктиды. Результаты оказались удивительными! Они не просто выжили, но они начали процветать в этой среде.

«То, что мы увидели отчетливо показывает, что микроорганизмы способны выжить на Марсе. Это действительно впечатляет, мы никогда не представляли, что это возможно не только с бактериями, но и организмами, которые используют фотосинтез. Таким образом, жизнь возможна на Марсе сегодня, и Марс может быть средой обитания для организмов, которые живут на Земле».

Далее рассказчик рассказал о следующем шаге в этом процессе для ученых всего мира. Выявленные возможности позволяют видоизменять Красную планету и делать ее более приспособленной для, например, выращивания овощных культур.

Это значит, что концепция NASA, связанная с возможной колонизацией Марса в будущем, имеет все основания на жизнь. Эта концепция сегодня разделена на три отдельные фазы, ведущие к созданию полностью само обеспеченной цивилизации на Красной планете, что планируется реализовать уже в середине 2030-х годов.

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