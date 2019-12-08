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Определен способ полетов на другие планеты 

Lenta.ru 31 минуту назад
Определен способ полетов на другие планеты
Фото: Wikimedia Commons
Специалисты Европейского космического агентства орпределили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые решили проверить, как возможность гибернации повлияет на путешествие астронавтов на Марс. Оказалось, что подобная технология поможет уменьшить размеры межпланетного корабля за счет жизненного пространства и снизить запасы ресурсов. С учетом этого исследователи придумали конструкцию корабля, масса которого сократилась в три раза.
По словам ученых, если бы удалось снизить базовую скорость метаболизма у астронавтов на 75 процентов (как у медведей), то можно существенно сэкономить массу и ресурсы.
Однако долговременное снижение скорости метаболизма у людей аналогично животным в спячке на настоящий момент технически неосуществимо. В то же время в медицинской практике имеются подходы по снижению температуры тела, которые позволяет замедлить жизнедеятельность для спасения пострадавших от тяжелых травм.
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Теги:
Наука и техника , Европейское космическое агентство
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