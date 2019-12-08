Климатическую катастрофу удалось замедлить

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии выяснили, что Монреальский протокол 1987 года по прекращению производства разрушающих озон веществ оказался первым международным договором, который успешно замедлил климатическую катастрофу. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Как показали исследователи, к середине текущего столетия средние температуры Земли будут на один градус ниже уровня, который был бы при отсутствии Монреальского протокола. Этот эффект наиболее заметен в Арктике, где разница достигнет 3-4 градусов Цельсия. Это объясняется тем, что хлорфторуглероды (ХФУ), разрушающие озон, задерживают в тысячи раз больше солнечного излучения, чем углекислый газ.

В Северной Америке, Африке и Евразии удалось избежать потепления на 0,5-1 градус Цельсия. К середине столетия эти значения будут равны 1,5-2 градуса Цельсия. Кроме того, удалось сохранить значительные объемы арктического морского льда — на 25 процентов больше, чем в сценарии, где не предпринималось никаких усилий.

По сравнению действия, предпринятые в рамках Киотского протокола для борьбы с глобальным потеплением, приведут к смягчению роста температуры лишь на 0,12 градуса Цельсия.