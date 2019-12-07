Запуск космического корабля Starliner отложен на сутки из-за непогоды

Новая дата старта — 20 декабря. Причина отсрочки — неблагоприятные погодные условия, из-за которых не удалось вовремя провести предстартовую проверку Atlas-5 — ракеты-носителя, которая должна поднять корабль на орбиту.

Старт переносится уже второй раз: ранее сообщалось, что запуск состоится 19 декабря, в качестве причины также назывались проблемы с ракетой.

Запуск будет беспилотным, сообщает ТАСС. Он состоится 06:36 по времени Восточного побережья США (в 14:36 по времени Москвы) с мыса Канаверал. Корабль будет выведен на орбиту высотой 181 километр. Затем он отделится от ракеты, включит бортовые двигатели и причалит к МКС.