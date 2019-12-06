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Минобороны испытало спутник-инспектор 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Минобороны испытало спутник-инспектор
Фото: РИА Новости
Минобороны России провело эксперимент по отделению малого спутника-инспектора, оценивающего состояние космической группировки РФ, от аппарата-носителя, сообщили в военном ведомстве.
"Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью эксперимента является продолжение работ по оценке техсостояния отечественных спутников.
"Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника", — добавляется в сообщении.
Минобороны 26 ноября сообщило о запуске на орбиту космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которого может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Его оптическая аппаратура также позволяет производить съемку поверхности Земли.
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Теги:
Наука и техника , Армия , Технологии , Министерство обороны
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