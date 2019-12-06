У инфузории обнаружили память

Ученые обнаружили наличие памяти у инфузории

Научный журнал Current Biology опубликовал материал, в котором говорится об обнаружении учеными памяти у некоторых простейших одноклеточных.

Так, некоторые виды инфузорий могут запоминать не только простейшую информацию, но даже типы веществ, которые представляют для них опасность за счет своей вредности. В дальнейшем, из-за наличия памяти, простейшие стараются избегать данных веществ при следующей встрече.