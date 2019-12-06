«Паркер» приоткрывает завесу над тайной Солнца

Space (США): солнечный зонд «Паркер» приоткрывает завесу тайны над нашей ближайшей звездой

Space (США) рассказывает о зонде «Паркер», направленном на изучение Солнца, и об открытиях, которые он уже успел сделать. Миссия зонда очень важна: возможно, его данные будут определять наши представления о Солнце и солнечном ветре долгие годы. Стали известны первые результаты дерзновенной миссии. Изданиерассказывает о зонде «Паркер», направленном на изучение Солнца, и об открытиях, которые он уже успел сделать. Миссия зонда очень важна: возможно, его данные будут определять наши представления о Солнце и солнечном ветре долгие годы.

Солнце начинает выдавать свои тщательно охраняемые секреты.

Получены первые научные результаты с солнечного зонда НАСА «Паркер», который долетел до Солнца быстрее всех прочих рукотворных объектов в истории и приблизился на самое малое расстояние.

Первые данные с борта «Паркера», опубликованные сегодня в четырех сообщениях на сайте журнала «Нейче» (Nature), позволили приподнять завесу тайны над нашей звездой, которая хранила свои секреты очень ревностно и надежно, хотя и является самым ярким светилом на нашем небосводе.

«Эти сообщения показывают, что попав в неисследованный регион солнечной системы, зонд «Паркер» уже совершил величайшее открытие, — написал в сопроводительной заметке в рубрике «Новости и мнения» в том же номере журнала Дэниел Вершарен (Daniel Verscharen), работающий исследователем в космической лаборатории Малларда при Лондонском университетском колледже.

Сам Вершарен в новых исследованиях не участвует.

Поцеловать Солнце

«Паркер» отправился в космос в августе 2018 года, чтобы помочь ученым лучше понять механизмы работы и устройство Солнца. Стоимость программы составила полтора миллиарда долларов.

Больше всего ученые хотят разгадать две давние загадки. Как непрерывно летящий прочь от Солнца поток частиц под названием солнечный ветер разгоняется до колоссальных скоростей? И почему внешняя атмосфера Солнца корона имеет более высокую температуру, чем его поверхность? (Температура огненной короны Солнца может достигать 1,1 миллиона градусов Цельсия. А температура солнечной поверхности по сравнению с ней ничтожна — 6 000 градусов Цельсия.)

«Паркер» ищет ответы на эти вопросы, беспардонно вторгаясь в пределы короны. Раз в пять месяцев или около того зонд пронзает испепеляющую атмосферу Солнца, делая беспрецедентные по своей близости снимки нашей звезды.

Во время таких сближений, которые называют прохождением перигелия, зонд будет находиться на расстоянии 24 миллиона километров от солнечной поверхности. До этого полета минимальное расстояние сближения исследовательских аппаратов с Солнцем составляло 42,73 миллиона километров. Этот подвиг в 1976 году совершил космический аппарат «Гелиос-2», отправленный в полет совместными усилиями США и бывшей Западной Германии

«Гелиос-2» также поставил рекорд скорости относительно Солнца, которая достигла 246 960 километров в час. Затем этот рекорд побила межпланетная станция НАСА «Юнона», сделав это на подлете к газовому гиганту Юпитеру в июле 2016 года, когда ей удалось развить скор