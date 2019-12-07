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Королевы воинов: под Воронежем раскопали курган с останками амазонок 

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Королевы воинов: Найден курган с останками амазонок
Фото: Институт археологии РАН
По мнению ученых, захоронение относится ко второй четверти IV века до нашей эры.
Сотрудники Донской экспедиции Института археологии РАН во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области обнаружили захоронение амазонок.
Ученые нашли в кургане останки четырех женщин разных возрастов. Предположительно, две амазонки были молодыми девушками 20-29 и 25-35 лет, одна — девочка-подросток 12-13 лет и женщина 45-50 лет.
Археологи выяснили, что погребение проводилось одномоментно, а могила была разграблена еще в древности. Определить это удалось благодаря дубовым лесам, которые существовали в этих местах во времена скифов.
«Дуб — это отличный строительный материал, и благодаря ему мы можем вычислить, когда произошло ограбление. Грабители ворвались с севера в могилу, когда уже рухнуло перекрытие, и склеп был засыпан, то есть лет через 100, а то и 200 после того, как был насыпан курган: за меньший срок дубовое перекрытие не разрушилось бы», — отметил руководитель Донской экспедиции Валерий Гуляев.
Разграбить удалось не все — только те части гробницы, где находились останки подростка и одной из молодых девушек.
В результате археологи обнаружили целый склад предметов древности: десятки железных наконечников стрел, железный крюк в виде птицы, элементы конской упряжи, железные ножи и сосуды.
Рядом с молодой женщиной было найдено бронзовое зеркало, два копья и браслет из стеклянных бусин.
Амазонка 45-50 лет была похоронена в парадном головном уборе — калафе. От него сохранились только пластины и ободки с подвесками в виде амфор.
Исследования показали, что украшение на 65-70% состоит из золота, оставшаяся часть — примеси железа, меди и серебра.
«Найденный калаф — это уникальная находка. Это первый целый головной убор на памятниках скифского времени, найденный на Среднем Дону, и он найден in situ, на месте, на черепе», — отметил Гуляев.
Однако перед учеными встал непростой вопрос — как четыре женщины разных возрастов могли быть погребены в одной могиле одномоментно. На их останках не обнаружено следов насилия. Известно, что одна из женщин болела туберкулезом, вторая — бруцеллезом.
За последние годы на Дону археологам удалось обнаружить около 11 погребений амазонок, которые жили в этих местах во времена скифов.
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Теги:
Наука и техника , Валерий Гуляев , РАН , Воронежская Область , Острогожск
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