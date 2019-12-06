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Общество

Алкоголь спас человечество 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Алкоголь спас человечество
Фото: РИА Новости
Предки человека не вымерли, потому что научились усваивать алкоголь. Такова, как сообщает Phys.org, гипотеза британских ученых.
Некоторые современные виды обезьян умеют перерабатывать в своем организме алкоголь, хотя линии человека и шимпанзе разделились около 5,5 миллиона лет назад.
Ученые из Эксетерского университета (Англия) выдвинули теорию, что примерно 10 миллионов лет назад в конкуренции за пищу и ресурсы преимущество получили те виды приматов, у которые появилась адаптация к этиловому спирту.
Дело в том, что некоторые приматы были вынуждены есть, но не могли усваивать перезрелые плоды. В них в результате ферментации появлялся этиловый спирт, а его употребление вызывало у них сильное отравление. Когда же у предков человека возникла способность усваивать алкоголь, они получили преимущество перед остальными приматами и таким образом избежали вымирания.
В конце ноября, как сообщал «Рамблер», были обнародованы результаты исследования немецких ученых, согласно которым минимальный вред здоровью человека наносят 12-24 грамма чистого алкоголя в день. Столько содержится в одном-двух бокалах вина или 300-600 миллилитрах пива.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Наука и техника , Другое
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