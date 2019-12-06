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Алкоголь оказался спасителем человечества 

Lenta.ru 1 час назад
Алкоголь оказался спасителем человечества
Фото: Hockings & Dunbar
Ученые Университета Эксетера в Великобритании пришли к выводу, что способность усваивать алкоголь спасло предков человека от вымирания. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По мнению исследователей, около 10 миллионов лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу и ресурсы, и некоторые группы ели незрелые плоды, которые были способны переварить. Это давало им преимущество перед остальными обезьянами. В то же время перезрелые плоды не могли усваиваться в организме обезьян и вызывали сильное отравление из-за наличия этилового спирта. Однако в какой-то момент появляется адаптация, которая дала предкам человека возможность есть такие фрукты.
Разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 миллиона лет назад. Это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян также способны перерабатывать алкоголь в своем организме.
В то же время концентрация спирта в ферментированных растительных тканях составляет 1-4 процента, что намного ниже, чем во многих современных алкогольных напитках.
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Теги:
Наука и техника , Великобритания
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