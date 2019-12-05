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Происшествия

Ракета Falcon 9 стартовала к МКС 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Ракета Falcon 9 стартовала к МКС
Фото: AP Images
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции, стартовала с пускового комплекса на мысе Канаверал. Запуск осуществила американская компания SpaceX.
Через 10 минут после старта Dragon вышел на орбиту, раскрыл солнечные батареи и начал серию маневров. Прибытие грузового корабля на МКС запланировано на 8 декабря.
Dragon доставит на орбиту около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. Обратно он привезет результаты научной работы экипажа МКС, сообщает РИА Новости.
В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано, уточняет ТАСС.
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Теги:
Наука и техника , Оружие , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , SpaceX , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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