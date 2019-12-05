«Морской старт» перебазируют на Дальний восток

Все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса уже получены.

Компания S7 Space проведет перебазирование стартовую платформу и командное судно «Морского старта» в 2020 году, сообщает пресс-служба компании.

«Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году», — сообщили в компании.

Компания S7 Group приобрела плавучий космодром «Морской старт» в 2016 году. Тогда же стало известно, что для данной программы планируется создать новую ракету взамен украинскому «Зениту».

«Морской старт» позволяет дешевле выводить спутники на геостационарную орбиту. Эта орбита пролегает над экватором, и космический аппарат совершает оборот вокруг планеты за 24 часа, фактически «зависнув» над одним и тем же местом.

Для того, чтобы вывести на эту орбиту спутник с одного из существующих космодромов, ему будет необходимо потратить драгоценное топливо, что снижает продолжительность его «жизни» на орбите примерно на 3 года и повышает стоимость вывода 1 килограмма полезной нагрузки на 30%.