Солнечная система в реальном масштабе на песке

"Пока мы улетали дальше и дальше, Земля уменьшалась в размерах. Наконец она сжалась до размеров мраморного шарика, самого красивого шарика, который можно себе представить…Увиденное должно изменить человека".

Если вы посмотрите на изображение Земли и Луны, вы найдете картинки, где они находятся совсем рядом. Но в реальности Земля и Луна находятся на гораздо более существенном расстоянии друг от друга, чем принято рисовать.

Несколько друзей из США решили воссоздать макет Солнечной системы в ее реальном масштабе. Для этого им понадобилось уехать в пустыню, так как при размере Земли с маленький шарик, который помещается в ладони, Солнце — это шар диаметром полтора метра, а радиус всей Солнечной системы составляет более 5 километров.