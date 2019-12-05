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Солнечная система в реальном масштабе на песке 

Рамблер 1 час назад
"Пока мы улетали дальше и дальше, Земля уменьшалась в размерах. Наконец она сжалась до размеров мраморного шарика, самого красивого шарика, который можно себе представить…Увиденное должно изменить человека".
Джеймс Ирвин, "Апполон-15".
Если вы посмотрите на изображение Земли и Луны, вы найдете картинки, где они находятся совсем рядом. Но в реальности Земля и Луна находятся на гораздо более существенном расстоянии друг от друга, чем принято рисовать.
Несколько друзей из США решили воссоздать макет Солнечной системы в ее реальном масштабе. Для этого им понадобилось уехать в пустыню, так как при размере Земли с маленький шарик, который помещается в ладони, Солнце — это шар диаметром полтора метра, а радиус всей Солнечной системы составляет более 5 километров.
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
Наука и техника , Видео , Джеймс Ирвин
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