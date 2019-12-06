Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес
"Кинжалы" испугали Европу
"Кинжалы" испугали Европу
Армия
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя
Шоу-бизнес

Ученые показали изображение космического объекта, который никто не может объяснить 

Суть событий + ещё 1 6 часов назад
Астрономы показали объект, который нельзя объяснить
Фото: NASA
Астрономы показали, как выглядит необычная космическая структура под названием «объект Хога». Речь идет о галактике, которая находится внутри еще одной, которая, в свою очередь, находится внутри третьей. Объект расположен от нас на расстоянии 600 млн световых лет в созвездии Змеи.
Впервые этот «галактический ролл» был открыт в 1950 году Артуром Хоагом. С тех пор ученые пытаются разрешить его загадку. Изображение структуры было получено космическим телескопом Hubble и обработано Бенуа Бланко. Объект простирается на 100 000 световых лет и представляет собой идеальное кольцо из голубых звезд вокруг более плотной сферы желтых звезд. В темном промежутке между двумя галактиками виден третий кольцеобразный объект, скорее всего, расположенный на еще большем расстоянии от Земли.
Кольцевые галактики составляют менее 0,1% всех известных галактик и изучать их довольно сложно. Сам Хоаг предположил, что своеобразное строение было обусловлено лишь оптической иллюзией, вызванной эффектом гравитационного искажения света. Однако более поздние исследования эту гипотезу опровергли.
Согласно общепринятой теории, когда-то объект Хога был спиральной галактикой, но в какой-то момент столкнулся со своим соседом. По мнению ученых, это произошло более 3 млрд лет назад, пишет Live Science. На данный момент объект Хога остается самой большой астрономической загадкой.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Суть событий: последние новости
Обломки разбившегося индийского аппарата "Викрам" на Луне обнаружил спутник NASA Обломки разбившегося индийского аппарата "Викрам" на Луне обнаружил спутник NASA На Украине заявили о подготовке "марша на Крым" На Украине заявили о подготовке "марша на Крым" Петр Чернышев тратит в месяц миллионы на лечение Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев тратит в месяц миллионы на лечение Анастасии Заворотнюк
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 190
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию 32
«Кинжалы» испугали Европу
«Кинжалы» испугали Европу 6
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя 6
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 346
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?