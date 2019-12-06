Астрономы показали объект, который нельзя объяснить

Ученые показали изображение космического объекта, который никто не может объяснить

Астрономы показали, как выглядит необычная космическая структура под названием «объект Хога». Речь идет о галактике, которая находится внутри еще одной, которая, в свою очередь, находится внутри третьей. Объект расположен от нас на расстоянии 600 млн световых лет в созвездии Змеи.

Впервые этот «галактический ролл» был открыт в 1950 году Артуром Хоагом. С тех пор ученые пытаются разрешить его загадку. Изображение структуры было получено космическим телескопом Hubble и обработано Бенуа Бланко. Объект простирается на 100 000 световых лет и представляет собой идеальное кольцо из голубых звезд вокруг более плотной сферы желтых звезд. В темном промежутке между двумя галактиками виден третий кольцеобразный объект, скорее всего, расположенный на еще большем расстоянии от Земли.

Кольцевые галактики составляют менее 0,1% всех известных галактик и изучать их довольно сложно. Сам Хоаг предположил, что своеобразное строение было обусловлено лишь оптической иллюзией, вызванной эффектом гравитационного искажения света. Однако более поздние исследования эту гипотезу опровергли.

Согласно общепринятой теории, когда-то объект Хога был спиральной галактикой, но в какой-то момент столкнулся со своим соседом. По мнению ученых, это произошло более 3 млрд лет назад, пишет Live Science. На данный момент объект Хога остается самой большой астрономической загадкой.