В России появился первый атлас пещер

Учёные составили «Атлас пещер России». Издание стало первым обобщающим материалом в этой области.

«Данная книга является фактически энциклопедией современных знаний о пещерах России и процессах, происходящих в них», — рассказал ведущий научный сотрудник МГУ Александр Гусев.

По словам составителей, исследование заинтересует спелеологов и биоспелеологов, карстологов, геологов, географов, экологов, палеонтологов и археологов.

В атласе содержится список 442 крупнейших карстовых, лавовых, ледниковых, гравитационных и волноприбойных пещер России, из них 176 подробно описаны.

Кроме того, работа содержит 950 фотографий, 168 топосъемок, более 30 таблиц, а также 60 карт и схем, многие из которых являются уникальными, сообщают «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что в Южно-Уральском государственном университете предложили использовать 3D-технологии для сохранения уникальных наскальных рисунков в Игнатьевской пещере. Из-за высокой популярности нанесенные более 14 тысяч лет назад настенные изображения очень пострадали.