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Мантуров: предустановка российского ПО при грамотном подходе не увеличит цены на гаджеты 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Оценено влияние закона о российском ПО на цены гаджетов
Фото: РИА Новости
Закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, при грамотном подходе не приведет к росту цен на гаджеты, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов", — приводит пресс-служба слова министра.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Закон был опубликован 2 декабря и вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 29 ноября обратилась к президенту РФ с просьбой отклонить закон, поскольку он, по мнению авторов письма, окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации.
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты , Денис Мантуров , Владимир Путин , Минпромторг , Правительство РФ
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