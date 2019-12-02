Ученые рассказали, как понять, какое настроение у кошки

Ученые выяснили, что немногие люди могут определять эмоции кошек по их выражению, но этому можно научиться. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Welfare.

Кошки имеют репутацию загадочных животных, которые всегда "себе на уме". Понять, что они думают или чувствуют, очень сложно.

Исследование, проведенное канадскими учеными из Гуэлфского университета, показывает, что у кошек есть своя мимика, но люди пока плохо умеют ее распознавать.

В исследовании приняли участие 6329 добровольцев из 85 стран мира. Большинство из них — владельцы кошек. Участники смотрели короткие отрывки из фильмов, в основном собранных в Youtube, и заполняли онлайн-анкеты, в которых описывали настроение животных.

В роликах были показаны 40 кошек, переживающих как позитивные эмоциональные ситуации, когда их ласкали или угощали, так и негативные — во время болезни или в состоянии принятия решения убегать или сопротивляться. Фрагменты были вырваны из контекста и участникам показывали только лица кошек. При этом были исключены ролики, где настроения кошек проявлялись в явном виде — например, довольный мурлыкающий кот или шипящий кот с отведенными назад ушами.

Большинство людей не сумели правильно определить настроение животных, их ответы находились в пределах статистического угадывания, что, казалось бы, подтверждает гипотезу о "непостижимости" кошек.

Но удивительно, что 13 процентов респондентов ответили достаточно точно. Это значит, что они сумели уловить что-то в выражении кошачьих лиц — легкое подергивание век или небольшое расширение глаз.

В целом женщины ответили немного лучше мужчин, а молодые люди — чуть лучше, чем пожилые. Но наилучшим образом угадывали кошачьи чувства ветеринары и те, кто профессионально работает с кошками.

"Кошки сообщают нам что-то своими лицами, и действительно опытные люди могут это заметить, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Джорджии Мейсон (Georgia Mason). — Возможно, и наоборот, — они изначально лучше понимали животных, поэтому стали ветеринарами. В любом случае, их пример показывает, что этому можно научиться".

Авторы отмечают, что люди по-разному относятся к собакам и кошкам именно потому, что плохо понимают кошек. Собака — это, как правило, член семьи, а кошка — просто существо, которое живет рядом.

Ученые надеются, что их исследование заставит изменить отношение к этим животным, укрепит связь между владельцами и их питомцами.

На следующем этапе исследователи планируют перейти к формализации кошачьей мимики — конкретно охарактеризовать каждое проявление эмоций на их лицах.