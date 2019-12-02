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Зафиксировано падение луны на Землю 

Lenta.ru 31 минуту назад
Зафиксировано падение луны на Землю
Фото: Robert P. Moreno Jr / NASA
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи определили, что скорость объекта, обозначенного как DN160822_03, при падении была относительно низкой и составляла 11 километров в секунду, а его траектория была почти отвесной. Низкая скорость указывает на то, что объект вращался вокруг Земли, а угол падения исключает космический мусор, включая неработающие космические аппараты и их фрагменты. С 95-процентной достоверностью метеорит являлся временным спутником Земли.
В компьютерной модели, созданной в 2012 году, астрономы сымитировали захват Землей астероидов. Оказалось, что если численность небесных тел в окрестностях планеты достигает 10 миллионов, то на околоземной орбите окажутся захваченными 18 тысяч астероидов. Однако их реальное количество остается неизвестным. По состоянию на 30 ноября 2019 года только вблизи Земли было обнаружено 21 495 малых астероидов.
До DN160822_03 было известно о двух других мини-лунах: 2006 RH120, который вращался вокруг Земли в 2006-2007 годах, и низкоскоростной болид 2014 года, также сошедший с околоземной орбиты.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Австралия
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