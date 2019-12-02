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Стало известно об опасности экрана смартфона 

Рамблер + ещё 4 30 минут назад
Стало известно об опасности экрана смартфона
Фото: depositphotos.com
На экранах мобильных телефонов образуется биопленка, которая содержит огромное количество микроорганизмов, в том числе бактерий, представляющих опасность для здоровья. Об этом рассказал радио Sputnik профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.
«Все, что сделано не из металла — полностью в микроорганизмах. В составе биопленки микроорганизмы будут выживать. Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности — надежный путь для инфекций», — пояснил Вячеслав Ильин.
По словам профессора Института медико-биологических проблем, для того, чтобы убрать биопленку, поверхности стоит обрабатывать раз в две недели.
«Активное вещество в антибактериальных салфетках ‒ хлорид бензалкония — неплохо действует на растущие формы организмов и грибов. Спирт сам по себе ‒ тоже надежное средство, хороший биоцид, но он быстро улетучивается», — рассказал он.
«Рамблер» писал, что ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в США выяснили, что домашняя среда подходит для распространения стафилококка, который устойчив к антибиотикам.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Наука и техника , Вячеслав Ильин , ИА Sputnik
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