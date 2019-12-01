Российский космический грузовик отправится на МКС

Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС

Сборка будет осуществляться на пусковой площадке номер 31. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) запасы топлива системы дозаправки и 1350 килограмм оборудования и грузов для работы и жизнеобеспечения экипажа. Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.

Запуск космического грузовика запланирован на 6 декабря, хотя изначально предполагалось, что это произойдет 1 декабря. Планы пришлось отложить из-за неисправности бортового кабеля.