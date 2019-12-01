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Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС 

Lenta.ru 1 час назад
Российский космический грузовик отправится на МКС
Фото: EPA
Космический грузовик «Прогресс МС-13» отправили на общую сборку на космодроме Байконур. Об этом говорится в сообщении ракетно-космической корпорации «Энергия».
Сборка будет осуществляться на пусковой площадке номер 31. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) запасы топлива системы дозаправки и 1350 килограмм оборудования и грузов для работы и жизнеобеспечения экипажа. Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.
Запуск космического грузовика запланирован на 6 декабря, хотя изначально предполагалось, что это произойдет 1 декабря. Планы пришлось отложить из-за неисправности бортового кабеля.
Состыковка космического грузовика с МКС произойдет по трехсуточной схеме 9 декабря. Причина в том, что на 4 декабря запланирован запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 — он пристыкуется к МКС 7 декабря. Следующий день американского космического агентство NASA предложило предусмотреть как резервный.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , РКК Энергия , NASA , Байконур
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