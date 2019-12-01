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Ученые выяснили, что светящийся экран сильно повышает уровень тревожности у подростков 

Аргументы Недели 2 часа назад
«Зависающие» за компьютером дети оказались под угрозой
Фото: РИА Новости
Ученые из университета Монреаля в рамках исследования, которое длилось четыре года, изучили влияние компьютера на подростков и выяснили, что экран существенно повышает уровень тревожности ребят.
Ранее считалось, что нарушения эмоционального состояния современных подростков связаны с компьютерными играми, однако выяснилось, что вредно любое времяпрепровождение перед светящимся экраном, в частности, по школьным вопросам.
Отмечается, что несовершеннолетние, привыкшие "зависать" у экранов компьютеров и планшетов, проявляют больше признаков тревоги, чем их сверстники, чьи родители ограничивают их пребывание у устройств.
Авторы исследования призывают взрослых жестко контролировать время, которое их дети проводят за компьютером.
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты , Технологии , Монреаль
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