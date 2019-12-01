«Зависающие» за компьютером дети оказались под угрозой

Ученые выяснили, что светящийся экран сильно повышает уровень тревожности у подростков

Ученые из университета Монреаля в рамках исследования, которое длилось четыре года, изучили влияние компьютера на подростков и выяснили, что экран существенно повышает уровень тревожности ребят.

Ранее считалось, что нарушения эмоционального состояния современных подростков связаны с компьютерными играми, однако выяснилось, что вредно любое времяпрепровождение перед светящимся экраном, в частности, по школьным вопросам.

Отмечается, что несовершеннолетние, привыкшие "зависать" у экранов компьютеров и планшетов, проявляют больше признаков тревоги, чем их сверстники, чьи родители ограничивают их пребывание у устройств.

Авторы исследования призывают взрослых жестко контролировать время, которое их дети проводят за компьютером.