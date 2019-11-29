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Впервые создано вещество в самом холодном месте во Вселенной 

Lenta.ru 1 час назад
Проведена уникальная химическая реакция во Вселенной
Фото: depositphotos.com
Ученые Гарвардского университета провели самую холодную химическую реакцию во Вселенной, получив двухатомные молекулы калия и рубидия. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!
Исследователи с помощью ультрафиолетового лазера понизили температуру молекул калия-рубидия до 500 нанокельвинов, что соответствует нескольким миллионным долям градуса выше абсолютного нуля. Охлаждение до экстремально низких температур помогло молекулам достичь минимально возможного энергетического состояния. Низкая скорость реакции позволила специалистам запечатлеть момент химического взаимодействия между двумя молекулами калия-рубидия, когда химические связи разрушаются, чтобы сформировать новые.
Ранее исследователи из Центра холодной материи охладили вещество до миллионных долей градуса выше абсолютного нуля. Им удалось поставить рекорд по приближению молекул к минимально возможному значению температуры. Ученые заявили, что температура охлажденных таким способом молекул достигла 50-миллионной доли градуса.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Погода , Технологии , Гарвардский университет
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