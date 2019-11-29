В США изобрели робота для помощи в быту

Ученые из США изобрели робота, который помогает донести тяжелые сумки

Ученые из США изобрели робота, который помогает донести тяжелые сумки с покупками и другие вещи, которые вынуждают человека садиться за руль автомобиля вместо того, чтобы прогуляться, пишет сайт argumenti.ru.

Уточняется, что разработка принадлежит организации Piaggio. Робот представляет из себя гаджет на колесиках. Весит «помощник» чуть более 20 килограмов. Ученые считают, что это устройство поможет людям вести более здоровый образ жизни и избавиться от лишнего веса, благодаря частой ходьбе пешком.

Ранее сообщалось, что специалисты из Эдинбургского университета в Шотландии изобрели уникального робота-садовника, который создан на основе «умной» газонокосилки.