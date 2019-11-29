Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Погода
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия
Миру предрекли новую холодную войну
Миру предрекли новую холодную войну
В мире

Ученые из США изобрели робота, который помогает донести тяжелые сумки 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
В США изобрели робота для помощи в быту
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из США изобрели робота, который помогает донести тяжелые сумки с покупками и другие вещи, которые вынуждают человека садиться за руль автомобиля вместо того, чтобы прогуляться, пишет сайт argumenti.ru.
Уточняется, что разработка принадлежит организации Piaggio. Робот представляет из себя гаджет на колесиках. Весит «помощник» чуть более 20 килограмов. Ученые считают, что это устройство поможет людям вести более здоровый образ жизни и избавиться от лишнего веса, благодаря частой ходьбе пешком.
Ранее сообщалось, что специалисты из Эдинбургского университета в Шотландии изобрели уникального робота-садовника, который создан на основе «умной» газонокосилки.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Вечерняя Москва: последние новости
Появилась новая версия исчезновения неандертальцев Появилась новая версия исчезновения неандертальцев МЧС объяснило отлив на сотню метров в Азовском море МЧС объяснило отлив на сотню метров в Азовском море Все туалеты сломались на МКС Все туалеты сломались на МКС 
Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 171
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети 77
Миру предрекли новую холодную войну
Миру предрекли новую холодную войну
Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун»
Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун» 99
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение